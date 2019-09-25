الان تتابع «الحبوب» تعلن أسماء المرشحات لشغل الوظائف الإدارية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت المؤسسة العامة للحبوب أسماء المرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية على بند الوظائف المؤقتة. ودعت المؤسسة المرشحات إلى مراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية (إدارة التوظيف والتواصل الداخلي)، لاستكمال إجراءات التعيين ومباشرة العمل، مصطحبات الوثائق المطلوبة للتوظيف. وللإطلاع على أسماء المرشحات الدخول عبر الرابط https://www.sago.gov.sa/News/Get/?id=4432 ، ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على رقم الهاتف : 0112103333 تحويلة 2555-2666-2999-2525 .

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