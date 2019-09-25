الان تتابع تقرير: أرامكو استعادت كامل قدرتها الإنتاجية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
نقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الأربعاء عن مصادر مطلعة أن السعودية استعادت، بصورة أسرع من المتوقع، قدرتها الإنتاجية الكاملة، وذلك بعدما كانت تراجعت بصورة كبيرة من جراء الهجمات التي تعرضت لها منشآت لشركة أرامكو مؤخرا.
وأوضحت المصادر أن الشركة استعادت قدرتها الإنتاجية إلى ما يفوق 11 مليون برميل يوميا، وذلك قبل أسبوع من الموعد الذي كانت السلطات حددته لذلك.
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