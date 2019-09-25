تعرف على موعد صرف الدفعة القادمة من برنامج حساب المواطن

يعد برنامج حساب المواطن برنامج سعودي حكومي، تم إنشاءه بهدف مساعد المواطنين ذوي الدخل القليل وتخفيف الأعباء، وبرنامج حساب المواطن برنامج إلكتروني ليس له أي مكتب في المملكة ولكن يتم الدخول على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة به، يتم إرسال الدعم من خلال حسابات المواطنين المصرفية.

موعد صرف الدفعة القادمة من حساب المواطن

تسأل أحد المواطنين عن موعد صرف الدفعة القادمة من حساب المواطن، ردت خدمة العملاء التابعة لبرنامج حساب المواطن، أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادفت عطلة رسمية، وأكد أنه سوف يتم صرف الدعم الدفعة الـ 23 في 10 أكتوبر من الشهر القادم يوافق يوم الخميس.

وأوضح حساب المواطن أيضاً، أنه يمكن للمتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية :”المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب”، ويجب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

كما مازالت عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 لاستحقاق شهر نوفمبر القادم، ولكن يجب استيقاء جميع شروط الأهلية كما حددها البرنامج.

وكشف برنامج حساب المواطن عبر حسابه على “تويتر”، عن لا صحة من الأنباء المتداولة بشأن وجود زيادة قريبة على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين من البرنامج.