شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 52 مركبة بسبب خلل في نظام FCA والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 52 مركبة من نوع كيا «أوبتيما» من موديلات «2019-2020» بسبب خلل في برمجة نظام تجنب الاصطدام الأمامي FCA قد يؤدي إلى عدم عمل نظام الفرامل الآلي مما يزيد من خطر وقوع حوادث.

ودعت التجارة للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الموقع الإلكتروني، والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.