شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الرياض»: ضبط قائد مركبة مارس "التفحيط" بأحد الدوارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أعلنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض أنها ألقت القبض على قائد المركبة الذي مارس التفحيط بأحد الدوارات، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

أعلنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض أنها ألقت القبض على قائد المركبة الذي مارس التفحيط بأحد الدوارات، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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