السعودية | الملك وولي العهد يهنئان الرئيس اليمني بذكرى 26 سبتمبر

شكرا لقرائتكم الملك وولي العهد يهنئان الرئيس اليمني بذكرى 26 سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب اليمن الشقيق بموفور الأمن والاستقرار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالمناسبة. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب اليمن الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

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