السعودية | بالصور.. القطيف تحتفل باليوم الوطني بأطول مسيرة دراجات

شكرا لقرائتكم بالصور.. القطيف تحتفل باليوم الوطني بأطول مسيرة دراجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلقت مسيرة عنوانها الحب والوفاء في محافظة القطيف (شرق السعودية)، احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ89. و اختارت القطيف أن تكون "مسيرة الوفاء" الأطول من نوعها في السعودية، تتقدمها راية التوحيد الخفاقة وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن مظاهر الاحتفال في المحافظة.

واصطفت في شوارع القطيف 683 دراجة نارية لفرق سعودية من مختلف مناطق المملكة، وذلك بتنظيم من عدد من الجهات الحكومية القائمة على فعاليات اليوم الوطني. وكانت المسيرة مكونة من 7 فرق، فيما لحق بها 9 سيارات كلاسيكية من الستينات والثمانينات الميلادية، إضافة لـ36 دراجاً من منتخب المملكة للدراجات الهوائية.



دراجات على طول 14 كيلومترا

وذكر عضو فرق الدراجين خالد الفرج لـ"العربية.نت" أن فرق الدراجات النارية المشاركة في المسيرة، تعد فرقا صاحبة إنجازات، وسبق أن كان لها مشاركات على مستوى مناطق المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وحققت عبرها جوائز في الجانب الرياضي والاستعراضي في فئة أفضل دراجة نارية نموذجية مستحدثة.

وقال الفرج: "فرق محافظة القطيف عرفت بأنها سباقة إلى المهرجانات الرياضية، ومن أوائل من جلب الدراجة النارية للمملكة، من ناحية العدد والحجم، وأثبتوا كفاءتهم عبرها، فيما تعد محافظة القطيف أكثر منطقة تعرف بهذه الفرق".

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وجالت الدراجات بتنظيم من البلدية والمرور والدفاع المدني والشرطة في محافظة القطيف، ومراكز المحافظة مثل سيهات وعنك ووسط القطيف وصولاً إلى موقع المهرجان الاحتفالي، فعند الواجهة البحرية لبلدة دارين في جزيرة تاروت شرق السعودية على امتداد 14 كيلو مترا.

كما تضمنت الفعاليات إضافة لمسيرة الوفاء، عروضا فلكلورية ومسرحية ومسابقات و "ركضة وطن" وبرامج للأطفال، بالإضافة لأركان للأسر المنتجة وللدفاع المدني وبرنامج "بناء" التأهيلي، وذلك بحضور محافظ القطيف خالد الصفيان ورئيس بلدية المحافظة المهندس محمد الحسيني وعدد من المسؤولين.

من جانبه، قال رئيس بلدية محافظة القطيف والمشرف العام على المهرجان المهندس محمد الحسيني إن المملكة حققت خلال هذه السنوات الماضية قفزات كبيرة في التنمية على جميع المستويات، حتى أضحت بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعيش مرحلة من التجديد والتحديث لكل مشاريع التنمية.

واعتبر الحسيني أن الاحتفال باليوم الوطني عاما بعد عام دعوة مخلصة لكل أبناء هذا الوطن الغالي للعمل والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في كافة المجالات، وإبراز التطور الشامل أمام الأجيال الجديدة، وتعريفهم بمراحل الإنجازات التي وصلت إليها المملكة.