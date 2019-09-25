، "نزلاء المباحث" بأبها يحتفلون بيوم الوطن .. والإدارة تزف البشرى لأحد النزلاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - فعاليات منوعة شملت أوبريتاً وحفلة موسيقية وقصائد شعرية أعدّها النزلاء

أقام نزلاء إدارة الوقت بسجن المباحث العامة بمدينة أبها، مساء أمس، احتفالاً كبيراً باليوم الوطني (89) للمملكة تحت شعار "همّة حتى القمّة" .

"الخليج 365" تواجدت في الاحتفال مع نخبة مميزة من المسؤولين والمفكرين والإعلاميين البارزين في المنطقة، والذي كان بكل ما فيه من كلمات وقصائد وأوبريت وحفلة موسيقية من إعداد نزلاء أجنحة إدارة الوقت.

بدأ الاحتفال بآيات عطرة من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة ترحيبية لمدير السجن، ثم كلمة النزلاء، وقصيدتان شعريتان لنزيلين من نزلاء السجن، وشاهد الحضور أوبريت "موطن الأمجاد".

وفِي ختام الاحتفال قدمت فرقة لوحة موسيقية نظمت مجموعة من الأغاني الوطنية ابتهاجاً بالوطن في يومه المجيد، بأفكار وتنفيذ وإبداع نزلاء السجن.

وفي نهاية الاحتفال، زفت إدارة السجن البشرى لأحد النزلاء المشاركين بموافقتها على طلب زواج مقدم من النزيل، كما تكفلت الإدارة بجميع تكاليف الزواج.

جدير بالذكر أن سجن المباحث العامة بمدينة أبها كفل كامل الحقوق للنزلاء ومنها برامج إدارة الوقت والشراكات التعليمية مع الجامعات السعودية وإدارة التعليم، مع وجود مكتبة تجمع آلاف الكتب ومستشفى بكامل التجهيزات.