محمد بن مسعود - الدمام - حضره نائب وزير الخارجية الجورجية وعدد من المسؤولين والسفراء احتفت سفارة المملكة العربية السعودية، في جورجيا أمس، باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "همة حتى القمة".

وأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، حفل استقبال بهذه المناسبة في فندق البلتمور في العاصمة تبليسي، حضره نائب وزير الخارجية الجورجية، وعدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين في جورجيا والإعلاميين والمواطنين السعوديين.

ويُعَد هذا الحفل أولَ احتفالية باليوم الوطني السعودي تُقام في جورجيا.

سفارة المملكة في جورجيا تحتفل بيوم الوطن.. "همة حتى القمة" Advertisements صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-25 احتفت سفارة المملكة العربية السعودية، في جورجيا أمس، باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "همة حتى القمة".

وأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، حفل استقبال بهذه المناسبة في فندق البلتمور في العاصمة تبليسي، حضره نائب وزير الخارجية الجورجية، وعدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين في جورجيا والإعلاميين والمواطنين السعوديين.

ويُعَد هذا الحفل أولَ احتفالية باليوم الوطني السعودي تُقام في جورجيا. 25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 11:54 AM حضره نائب وزير الخارجية الجورجية وعدد من المسؤولين والسفراء حضره نائب وزير الخارجية الجورجية وعدد من المسؤولين والسفراء احتفت سفارة المملكة العربية السعودية، في جورجيا أمس، باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "همة حتى القمة".

وأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، حفل استقبال بهذه المناسبة في فندق البلتمور في العاصمة تبليسي، حضره نائب وزير الخارجية الجورجية، وعدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين في جورجيا والإعلاميين والمواطنين السعوديين.

ويُعَد هذا الحفل أولَ احتفالية باليوم الوطني السعودي تُقام في جورجيا.

، سفارة المملكة في جورجيا تحتفل بيوم الوطن.. "همة حتى القمة" ،

المصدر : الخليج 365

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