اليوم الوطني / مسيرة وعروض شعبية في احتفال التدريب المهني بعسير باليوم الوطني



أبها 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

احتفلت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير أمس، باليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة، على ملعب الكلية التقنية بأبها، بحضور المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي، وعمداء الكليات التقنية، ومديري المعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقة، وعدد كبير من المتدربين والمدربين بمختلف المنشآت التدريبية بالمنطقة.

وانطلق الحفل الوطني بمسيرة "همة حتى القمة" لمتدربي وجوالة الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، يتقدمهم استعراض للخيول، ثم ألقى المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير كلمةً بهذه المناسبة، رفع فيها باسمه وباسم منسوبي التدريب التقني بعسير، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - بهذه المناسبة الغالية، مشيراً إلى أن اليوم الوطني هو يوم توحيد هذا الكيان الغالي، مبيناً أن الدعم الكبير الذي يجده التدريب التقني والمهني بالمنطقة من قبل حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أوصل التدريب إلى مانراه اليوم من مشاريع ضخمة وبنية تحتية مهيئة لصقل أبنائنا المتدربين في مختلف التخصصات التقنية والمهنية لخدمة دينهم ووطنهم .

وخلال الحفل ألقيت قصيدة شعرية، ثم عرض أوبريت عن اليوم الوطني ومسيرة البلاد، ومن ثم توالت فقرات الحفل بإقامة العرضة الجنوبية شارك فيها جميع منسوبي التدريب التقني والمهني بعسير، إضافة إلى العديد من الألوان الشعبية.

// انتهى //

12:44ت م

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