

أبيدجان 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكوت ديفوار، عبدالله بن حمد السبيعي، حفل استقبال باليوم الوطني للمملكة العربية

كما حضر الحفل نخبة من المثقفين والكتّاب والاعلاميين ورؤساء الجمعيات الدينية والمدنية والدعاة، في جمهورية الكوت ديفوار.

// انتهى //

12:44ت م

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أبيدجان 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكوت ديفوار، عبدالله بن حمد السبيعي، حفل استقبال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ (89) في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، حضره معالي وزير الدولة، وزير الدفاع الإيفواري، حمد بكايوكو، ممثلا عن فخامة رئيس الجمهورية، ومعالي وزير التعليم العالي الإيفواري الاستاذ عبدالله مابري تواكبس، إلى جانب عدد كبير من الوزراء والمسؤولين في الدولة، وأعضاء مجلس الشيوخ التابعين للجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى أبيدجان.كما حضر الحفل نخبة من المثقفين والكتّاب والاعلاميين ورؤساء الجمعيات الدينية والمدنية والدعاة، في جمهورية الكوت ديفوار.// انتهى //12:44ت م0080

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / سفارة المملكة في الكوت ديفوار تقيم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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