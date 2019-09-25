السعودية اليوم / المؤسسة العامة للحبوب تعلن أسماء المرشحات لشغل الوظائف الإدارية



الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب أسماء المرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية على بند الوظائف المؤقتة.

ودعت المؤسسة المرشحات إلى مراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية (إدارة التوظيف والتواصل الداخلي)، لاستكمال إجراءات التعيين ومباشرة العمل، مصطحبات الوثائق المطلوبة للتوظيف.

وللإطلاع على أسماء المرشحات الدخول عبر الرابط https://www.sago.gov.sa/News/Get/?id=4432 ، ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على رقم الهاتف : 0112103333 تحويلة 2555-2666-2999-2525 .

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12:43ت م

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