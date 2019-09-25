اليوم الوطني / سفير المملكة لدى جمهورية مالي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ 89



بامكو 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وقال السفير الخالد في تصريح لوكالة الأنباء

عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود ـ طيب الله ثراه ـ توحيد المملكة العربية السعودية عام 1932م ، وجاء من بعده أبناؤه الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله رحمهم الله جميعاً اللذين واصلوا مسيرة البناء والتطوير.

وأضاف أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ، - حفظه الله - حققت المملكة الكثير من الإنجازات ، ويأتي في مقدمتها إطلاق رؤية المملكة 2030 من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد والاستثمار في خطوة جريئة من انجح الخطوات الإصلاحية التي وعد بتنفيذها وتحقيقها مهندس الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير

ومضى قائلاً " وقد استطاع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بخبرته وحنكته الواسعة ـ أن ينقل المملكة نقله نوعيه في شتى المجالات وأن يحافظ على مكانتها الدولية كإحدى الدول العشرين فعلى الصعيد الإقليمي والدولي تقوم المملكة ببذل الجهود ـ لإحلال الامن والسلم في المنطقة والعالم أجمع ولعل في اتفاق السلام الذي أبرم برعاية المملكة بين دولتي إثيوبيا وإريتريا والذي أنهى أطول نزاع شهدته القارة الافريقية خير دليل على الدور السياسي المسؤول الذي تجسده المملكة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وخلص السفير الخالد إلى القول إنه انطلاقاً من أواصر العلاقات المتميزة بين البلدين التاريخية والمتينة وما يجمعهما من روابط فإن المملكة تتطلع دائماً إلى تعزيز التعاون مع جمهورية مالي في جميع المجالات التي تعود بالنفع على شعبي البلدين.

// انتهى //

12:27ت م

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بامكو 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسرفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.وقال السفير الخالد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن يوم الثالث والعشرون من سبتمبر من كل عام يمثل يوماً مجيداً في تاريخنا الوطني، ذلك اليوم الذي توج بإعلان الملك المؤسسعبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود ـ طيب الله ثراه ـ توحيد المملكة العربية السعودية عام 1932م ، وجاء من بعده أبناؤه الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله رحمهم الله جميعاً اللذين واصلوا مسيرة البناء والتطوير.وأضاف أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ، - حفظه الله - حققت المملكة الكثير من الإنجازات ، ويأتي في مقدمتها إطلاق رؤية المملكة 2030 من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد والاستثمار في خطوة جريئة من انجح الخطوات الإصلاحية التي وعد بتنفيذها وتحقيقها مهندس الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ـ حفظ الله ـ والتي تهدف إلى خلق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.ومضى قائلاً " وقد استطاع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بخبرته وحنكته الواسعة ـ أن ينقل المملكة نقله نوعيه في شتى المجالات وأن يحافظ على مكانتها الدولية كإحدى الدول العشرين فعلى الصعيد الإقليمي والدولي تقوم المملكة ببذل الجهود ـ لإحلال الامن والسلم في المنطقة والعالم أجمع ولعل في اتفاق السلام الذي أبرم برعاية المملكة بين دولتي إثيوبيا وإريتريا والذي أنهى أطول نزاع شهدته القارة الافريقية خير دليل على الدور السياسي المسؤول الذي تجسده المملكة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.وخلص السفير الخالد إلى القول إنه انطلاقاً من أواصر العلاقات المتميزة بين البلدين التاريخية والمتينة وما يجمعهما من روابط فإن المملكة تتطلع دائماً إلى تعزيز التعاون مع جمهورية مالي في جميع المجالات التي تعود بالنفع على شعبي البلدين.// انتهى //12:27ت م0068

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / سفير المملكة لدى جمهورية مالي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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