السعودية اليوم / " الأرصاد" : رياح نشطة على عددٍ من محافظات منطقة تبوك



تبوك 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من نشاطٍ في الرياح السطحية، على عددٍ من محافظات منطقة تبوك.

ويشمل التنبيه محافظة الوجه وأملج وضباء، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

// انتهى //

12:23ت م

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