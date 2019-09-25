السعودية اليوم / "الحملة التوعوية لمربي الماشية" ورشة عمل بغرفة القصيم



بريدة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

نظمت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم أمس، ممثلة بلجنة الزراعة والتمور وبالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ورشة عمل بعنوان "الحملة التوعوية لمربي الماشية"، بمقر الغرفة ببريدة.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والتمور في الغرفة صالح القصير أن الورشة تأتي في إطار التكامل والتعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية لزيادة الوعي لدى أصحاب الماشية لرفع مستوى المعرفة والمهارات لديهم، مبيناً أنه سيتم تسليط الضوء على عدة محاور أبرزها معرفة التشريعات الصادرة من الهيئة والمواصفات القياسية الخاصة بالأعلاف, ودور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تسجيل منشآت ومنتجات الأعلاف والرقابة وخطط الرصد وسحب عينات الأعلاف المصنعة والمضافات العلفية، إضافة إلى دور الهيئة في الرقابة على الأدوية البيطرية.

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12:13ت م

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