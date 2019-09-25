اليوم الوطني / جمعية "بر وادي عمود" تحتفل مع مستفيديها باليوم الوطني الـ 89



الريث 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

احتفت جمعية البر الخيرية بمركز وادي عمود التابع لمحافظة الريث بمنطقة جازان اليوم، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة " همة حتى القمة " بمجموعة من الفعاليات المختلفة.

وشاركت الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية في برنامج الاحتفاء وهم يتوشحون الشعارات والأعلام الوطنية الخضراء.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية مسفر بن أحمد السلمي أن الجمعية تحتفل سنوياً بهذه المناسبة حيث يتم تجسيدها في برامج ثقافية واحتفالية تعيد ذكرى هذا اليوم المجيد لأنه يمثل بالنسبة لنا تاريخ وماض عريق، وحاضر نعيشه بكل فرح ومستقبل متطلعين لنكون فيه من أفضل الدول، كما تسعى الجمعية إلى أن يكون الأبناء في انتمائهم وعطائهم لوطنهم فاعلين، قادرين، يسعون نحو ما تطمح له القيادة، وخاصة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن اليوم الوطني عنوان مسيرة مظفّرة خاض غمارها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ، ونبراس أعمال عظام أنجزها، ومجهود كبير بذله، وسار على ذات النهج من بعده أبناؤه الملوك الميامين، فتمخضت تلك الأعمال العظام عن دولة واسعة الأرجاء، مباركة الأنحاء - بفضل الله تعالى-، زاخرة بالعلم والمعرفة، مفعمة بالتقدم والازدهار، ترفُل بالأمن والأمان، وتتحلّى بالإبداع الفكري والانسجام الاجتماعي، وتتباهي بالاستقرار والرخاء، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- وأبناء الشعب السعودي النبيل، وأن يُديم على بلادنا أمنها وأمانها، وأن يحقق لوطننا المزيد من النمو والازدهار.

// انتهى //

12:10ت م

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