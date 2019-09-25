السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يصدر قراراً بتشكيل وحدة دعم القطاع غير الربحي



سكاكا 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، قراراً بتأسيس وحدة دعم القطاع الغير ربحي تحت مظلة مكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة، وذلك لما رآه سموه من أهمية دعم وتمكين القطاع الغير ربحي، بما يضمن استدامته ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

ويهدف تأسيس هذه الوحدة للمساهمة في تطوير عمل القطاع الغير الربحي والارتقاء بها بمنطقة الجوف، وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات للجمعيات والمؤسسات الأهلية والوقفية، وتعزيز التنوع وتكامل الأنشطة والمشاريع والبرامج غير الربحية التي تقدم لكافة شرائح المجتمع، وبناء القدرات البشرية للجمعيات الأهلية والوقفية وتطويرها، والمساعدة في تدريبها، والعمل مع الشركاء على ضمان كفاءة الإنفاق واستثمار الموارد المالية المتاحة للجمعيات وتعظيم أثر المنح من الأفراد المانحين والجهات المانحة، ومساعدة الشركاء للوصول إلى تحقيق الاستدامة المالية وتنمية الموارد المتاحة وتنوع مصادر الدخل.

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12:09ت م

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