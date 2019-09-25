السعودية | ” الارصاد ” تنبه: رياح مثيرة للأتربة على المدينة المنورة ونجران

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:29 مساءً, 25 سبتمبر 2019 م
المناطق - الرياض
نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، عن رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة , تشمل محافظات ينبع, العلا, بدر, العيص والأجزاء المجاورة.
وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
كما نبّهت من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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