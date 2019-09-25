ماراثون الأفكار يستقطب المواهب السعودية الشابة في الابتكار الصحي

2019-09-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

ينظم المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية في العاصمة الرياض “ماراثون الأفكار 2019م” وذلك يوم السبت المقبل في فندق كراون بلازا بالمدينة الرقمية، بهدف استكشاف الأفكار حول الابتكار الصحي الرقمي كمحرك استراتيجي من أجل المساعدة في زيادة تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية التي يتم توفيرها للمجتمع، واستقطاب المواهب الشابة من أبناء وبنات الوطن، وتحقيق أهداف القطاع الصحي في رؤية المملكة 2030، وذلك برعاية وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وتأتي هذه المبادرة لخلق فرص للمواهب الشابة السعودية للعصف الذهني وتبادل الأفكار المبتكرة الجديدة في أجواء تنافسية، ورفع الوعي بالتقنيات الصاعدة وأثرها على قطاع الرعاية الصحية، وتحفيزهم على صناعة البرامج الصحية الرقمية المستقبلية، وكذلك لدمج أصحاب المصلحة من الأكاديميين والقطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة في المختبر لتوظيف التقنيات الصاعدة في تطوير الحلول الصحية، حيث يعمل المشاركون ضمن فريق عمل ويستخدمون ممارسات التفكير المبتكرة وطرح الأفكار لإيجاد الحلول الممكنة لتطوير النظام الصحي.

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كما سيتم الاستعانة بلجنة تحكيم تضم مجموعة من القادات المتميزين والمرشدين من مختلف الخبرات التقنية والصحية لمساعدة المشاركين في الماراثون على توليد الأفكار من أجل تأهلهم للانضمام إلى “المختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة” ودعمهم لتطوير هذه الأفكار إلى منتجات تخدم القطاع الصحي في المملكة.

يُشار إلى أن “ماراثون الأفكار 2019” يناقش العديد من مواضيع الرعاية الصحية؛ ذوي الاحتياجات الخاصة، الصحة النفسية، حافظ على صحتي، والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى مواضيع التقنيات الرقمية، التجهيزات المؤتمتة (الروبوتات)، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، قاعدة البيانات المتسلسلة (Blockchain).







