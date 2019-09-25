8 واجبات للعامل بحسب المادة 65

2019-09-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واجبات العامل.

وقالت العمل إن الواجبات منها أن يُنجز العملَ المكلف به من صاحب العمل إذا لم يكن هناك ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، وأيضًا على العامل أن يعتني بالآلات والخامات المملوكة لصاحب العمل.

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وأيضًا، أن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستخدمة، وأن يلتزم بالسلوك الحسن والأخلاق أثناء العمل، وأيضًا أن يقدم كل مساعدة وعون دون أن يطلب أجرًا إضافيًا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة العمل والعاملين فيه.

وضمن الواجبات أيضًا، أن يخضع العامل للفحوصات الطبية التي يرغب في إجرائه عليه صاحب العمل قبل الالتحاق بالوظيفة، وأن يحافظ على الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، وأخيرًا أن يحافظ على جميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا يأتي بحسب المادة 65 من نظام العمل.