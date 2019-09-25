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2019-09-25 تراجع أسعار الذهب اليوم بنسبة 0.2% متابعات الخليج 365 - واس تراجع سعر أوقية الذهب اليوم، في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 1529.14 دولاراً أمريكياً.

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.2 % إلى 1536.60 دولاراً أمريكياً وذلك على خلفية بيع المستثمرين للذهب بغية تحقيق الأرباح.

وكان سعر أوقية الذهب قد ارتفع لأعلى مستوى له منذ 5 سبتمبر الجاري حيث وصل إلى 1535.60 دولاراً أمريكياً في يوم أمس الثلاثاء.







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