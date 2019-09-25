شكرا لقرائتكم الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في مؤسسة جسر الملك فهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-25 الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في مؤسسة جسر الملك فهد متابعات الخليج 365 - واس بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية تقديم خدماتها للنساء والرجال في مقر المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ابتداءً من اليوم ولمدة يومين, وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “نأتي إليك ” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في مؤسسة جسر الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.