انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة هيكا

2019-09-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية هيكا.

وأوضح الحصيني أنه يبقى فقط التأثيرات غير المباشرة للحالة هيكا، حيث لا زالت الفرصة موجودة لتشكل سحب ممطرة على أجزاء من سلطنة عمان والإمارات مع اندفاع كمية جيدة ناحية أجزاء من الربع الخالي وجنوب المملكة وبالتالي متوقع أمطار متفاوتة عليها.

ويوم أمس، ذكرت الأرصاد العمانية أنه من المتوقع أن يصل الإعصار، الذي تم تصنيفه من الدرجة الأولى، إلى عدة مناطق أخرى في السلطنة.







