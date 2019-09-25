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2019-09-25 أسعار النفط تنخفض لليوم الثاني بفعل مخاوف متابعات الخليج 365 - واس انخفضت أسعار النفط اليوم للجلسة الثانية بفعل المخاوف من أن الطلب على الوقود قد يتراجع .

وبحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا إلى 62.58 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا إلى 56.89 دولار للبرميل.







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