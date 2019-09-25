الألعاب النارية تضيء سماء الجوف

2019-09-25

متابعات الخليج 365 - ميسر البديوي - الجوف

احتفلت منطقة الجوف باليوم الوطني التاسع والثمانين وسط حضور كثيف من المواطنين والمقيمين الذين جاءوا للتعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية التي أحالت ليالي الجوف إلى صباح يشع نورًا عبر الألعاب النارية التي يراها كل من كان حولها وكأن سماء الجوف تأبى إلا أن تقول للدنيا “احتفت الأرض وسأحتفي”.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه ضمن احتفالات منطقة الجوف بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة الألعاب النارية، ابتهاجاً واحتفالاً بيوم الوطن، وذلك على طريق الأمير نايف وليلة احتفال الجوف باليوم الوطني.

وشهدت الفعالية حضوراً كبيراً من أهالي وزوار المنطقة إلى جانب تفاعل كبير من قبل المواطنين الذين حضروا هذه الفعاليات، تعبيراً عن الفرح والحب والسعادة بهذا اليوم وهذه المناسبة الغالية.

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