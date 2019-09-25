شكرا لقرائتكم رفع حظر النقاب في سريلانكا رسميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-25 رفع حظر النقاب في سريلانكا رسميًا متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت سفارة المملكة لدى سريلانكا، أنه تم رفع حظر النقاب بشكل رسمي داخل البلاد.

وحظرت سريلانكا منذ 5 أشهر ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة في أعقاب الهجوم الذي استهدف كنائس وفنادق في 21 أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وقال الرئيس ميثريبالا سيريسينا إنه لجأ لقانون الطوارئ لإقرار الحظر، مؤكدًا أن أي غطاء للوجه يعيق التعرف على الهوية يصبح ممنوعًا لأسباب أمنية.







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