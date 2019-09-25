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بتروكيم تخفض رأس مال السعودية للبوليمرات إلى 1,406 ملايين ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عن موافقة مجلس إدارتها على تخفيض رأس مال الشركة السعودية للبوليمرات (إحدى الشركات التابعة)، والمملوكة لها بنسبة 65%، من 4,800 مليون ريال إلى 1,406 ملايين ريال وذلك لعدم الحاجة.
وأوضحت الشركة بحسب بيان نشرته تداول، أن هذا التخفيض يعتمد على موافقة الجهات المختصة، ويصعب احتساب الأثر المالي حالياً حتى إتمام العملية، والتي يتوقع أن تتم خلال العام 2020م، موضحةً أنها سوف تعلن عن أي تطورات لاحقًا.
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