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2019-09-25 3 لقاءات للجبير في الأمم المتحدة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الاستاذ عادل بن أحمد الجبير المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا غير بيدرسن في مقر وفد المملكة في الأمم المتحدة.

كما استقبل معاليه، مساء أمس رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري.

ومن جانب آخر التقى معالي الاستاذ الجبير، برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماور، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.







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