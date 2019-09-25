أبشر الجديد| استعلام عن هوية مقيم 1441 وطريقة الإستعلام عن صلاحية…

يستخدم ملايين المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية شبكة الإنترنت ومحرك البحث “جوجل” في الإستعلام عن صلاحية الإقامة، وهو موضوع يهم بدرجة كبيرة كل المغتربين في الأراضي السعودية، حيث أن الإقامة لا بد أن تكون سارية للوافد حتى لا يتم معافبته بالقانون، ونحن في “نجوم مصرية” نكتب لكم عن هذه الموضوع لكي نُسهل خطوات الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة لكل مغترب مقيم بالمملكة، فإلى نص المقال.

استعلام عن هوية مقيم

أتاحت وزارة الداخلية السعودية كل خدماتها للمواطنين بصورة إلكترونية لا تستهلك وقتهم ولا جهدهم، بحيث يثمكن لأي مواطن الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي على الإنترنت أو الموقع الرسمي لبوابة أبشر والإستعلام عن جميع الخدمات ونها خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة التي تهم في الدرجة الأولي كل المغتربين.

خطوات الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة

أدى التطور التكنولوجي الحادث في خدمات وزارة الداخلية السعودية إلى سهولة استعلام الموطنين عن جميع الخدمات المُقدمة من بوابة أبشر ، ونحن في هذه المقالة نوضح لكم الخطوات التفصيلية للإستعلام عن صلاحية الإقامة كالتالي:

يتوجب عليك في البداية زيارة الموقع الرسمي لبوابة أبشر .

. قم بإختيار أيقونة الإستعلامات الالكترونية في أعلى الصفحة ثم خدمة الإستعلام عن الإقامة.

قم بإدخال رقم الإقامة الخاص بك والرمز المرئى ثم إدخال باقي البيانات المطلوبة.

الآن أنت تعرف كافة المعلومات عن الإقامة.

وأخيراً وليس بآخر نود ونرجو أن يكون المقال قد نال إعجابكم وبه كافة المعلومات التي تبحثون عنها، ونرجو ترك تعليق باس استفسار أوسؤال، وسوف نرد عليكم في أقرب وقت