بدء التسجيل في اختبارات قياس كفايات المعلمات 1441 رابط

أعلنت المركز الوطني للقياس أنه تم بدء فتح باب التسجيل في اختبارات قياس كفايات المعلمات 1441هـ، لمن لم يسبق لهن الاختبار واللاتي حصلن علي درجة أقل من خمسين، ويتم التسجيل عبر موقع مركز قياس الإلكتروني بداية من يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 م وينتهي يوم الأحد 20 أكتوبر 2019 م، ويتم بدء اختبارات المعلمات والمعلمين في الفترة الأولي ابتداء من 22 نوفمبر 2019 وحتي يوم 30 نوفمبر 2019، وسوف يتم حصر التسجيل في اختبارات كفايات المعلمين للحاصلين علي درجة 50 في الاختبار أو المتقدمين الجدد.

قياس اختبار المعلمين الجدد

من المقرر بدء التسجيل في اختبار قياس المعلمات الجدد الذين لم يسبق لهم الاختبار أو الحاصلين على أقل من 50 درجة في يوم 24 سبتمبر 2019 م ، ويتم تطبيق الاختبار في التخصصات التالية: ( المكتبات، العلوم، الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية، التوحد، تدريبات سلوكية، معلمي الموهوبين) علي أن يتم الاختبار علي الحاصب الآلي، ويتم التسجيل عبر شاشة الاختبارات بعد فتح ملف المتقدم، علما بأن الاختبارات الخاصة بالمتقدمين الجدد للوظائف التعليمية ليست مخصصة لمن علي رأس العمل.

قياس كفايات المعلمات 1441

ويمكن التسجيل في اختبار كفايات المعلمين من خلال موقع المركز الوطني للقياس والتقويم، وتستمر فترة التسجيل حتي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019 م، ومن المقرر فتح باب التسجيل لاختبار رخصة المعلم في يوم الاثنين الموافق 30 من شهر ديسمبر 2019 م علي أن يتم عقد الاختبار ابتداء من 21 مارس وحتي 28 مارس 2020.