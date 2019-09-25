خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية اليمنية بذكرى 26 سبتمبر لبلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ جدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده.

Advertisements

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق بموفور الأمن والاستقرار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق دوام الأمن والاستقرار.