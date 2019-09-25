، مخاوف تراجع الطلب تهبط بأسعار النفط لليوم الثاني ،

محمد بن مسعود - الدمام - العقود الآجلة لـ "برنت" تراجعت إلى 62.58 دولار للبرميل

نزلت أسعار النفط، اليوم، للجلسة الثانية بفعل المخاوف من أن الطلب على الوقود قد يتراجع.

وبحلول الساعة 06:49 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً إلى 62.58 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً إلى 56.89 دولار للبرميل.