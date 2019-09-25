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نزلت أسعار النفط، اليوم، للجلسة الثانية بفعل المخاوف من أن الطلب على الوقود قد يتراجع.
وبحلول الساعة 06:49 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً إلى 62.58 دولار للبرميل.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً إلى 56.89 دولار للبرميل.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 11:24 AM
العقود الآجلة لـ "برنت" تراجعت إلى 62.58 دولار للبرميل
نزلت أسعار النفط، اليوم، للجلسة الثانية بفعل المخاوف من أن الطلب على الوقود قد يتراجع.
وبحلول الساعة 06:49 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً إلى 62.58 دولار للبرميل.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً إلى 56.89 دولار للبرميل.
، مخاوف تراجع الطلب تهبط بأسعار النفط لليوم الثاني ،
المصدر : الخليج 365
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