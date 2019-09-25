، الجزائر .. حكم بسجن شقيق "بوتفليقة" 15 عاماً بتهمة التآمر ،

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أصدر القضاء العسكري في الجزائر، فجر اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن النافذ 15 عاماً بحق كل من شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة؛ ومسؤولين آخرين، بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والجيش.
وأوردت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن الأحكام حضورياً ضد السعيد بوتفليقة؛ وزعيمة حزب العمال، لويزة حنون؛ والفريق المتقاعد محمد مدين؛ واللواء المتقاعد بشير طرطاق.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، قضت المحكمة العسكرية في مدينة البليدة، جنوبي العاصمة، حكماً بالسجن النافذ، 20 عاماً غيابياً، ضدّ وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار.
وصدر الحكم ذاته، غيابياً أيضاً، ضدّ نجل نزار، إضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.
ومنذ الإثنين، مثل 3 متهمين في القضية أمام المحكمة العسكرية بتهمتَي التآمر على سلطة الدولة والمؤامرة ضد قائد تشكيلة عسكرية، فيما رفض اللواء المتقاعد طرطاق؛ الحضور لجلسة المحكمة.
في غضون ذلك، غادر شقيق الرئيس السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة؛ المحكمة نحو السجن، بعد نصف ساعة من بداية جلسة المحاكمة.
ومنذ استقالة بوتفليقة؛ مطلع أبريل تحت ضغط حركة الاحتجاج غير المسبوقة التي تهزّ الجزائر منذ قرابة 7 أشهر، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وتقرّر وضع عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين في الحبس الاحتياطي.
الجزائر .. حكم بسجن شقيق "بوتفليقة" 15 عاماً بتهمة التآمرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-25
أصدر القضاء العسكري في الجزائر، فجر اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن النافذ 15 عاماً بحق كل من شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة؛ ومسؤولين آخرين، بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والجيش.
وأوردت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن الأحكام حضورياً ضد السعيد بوتفليقة؛ وزعيمة حزب العمال، لويزة حنون؛ والفريق المتقاعد محمد مدين؛ واللواء المتقاعد بشير طرطاق.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، قضت المحكمة العسكرية في مدينة البليدة، جنوبي العاصمة، حكماً بالسجن النافذ، 20 عاماً غيابياً، ضدّ وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار.
وصدر الحكم ذاته، غيابياً أيضاً، ضدّ نجل نزار، إضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.
ومنذ الإثنين، مثل 3 متهمين في القضية أمام المحكمة العسكرية بتهمتَي التآمر على سلطة الدولة والمؤامرة ضد قائد تشكيلة عسكرية، فيما رفض اللواء المتقاعد طرطاق؛ الحضور لجلسة المحكمة.
في غضون ذلك، غادر شقيق الرئيس السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة؛ المحكمة نحو السجن، بعد نصف ساعة من بداية جلسة المحاكمة.
ومنذ استقالة بوتفليقة؛ مطلع أبريل تحت ضغط حركة الاحتجاج غير المسبوقة التي تهزّ الجزائر منذ قرابة 7 أشهر، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وتقرّر وضع عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين في الحبس الاحتياطي.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
10:34 AM
20 عاماً غيابياً ضدّ وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار
أصدر القضاء العسكري في الجزائر، فجر اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن النافذ 15 عاماً بحق كل من شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة؛ ومسؤولين آخرين، بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والجيش.
وأوردت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن الأحكام حضورياً ضد السعيد بوتفليقة؛ وزعيمة حزب العمال، لويزة حنون؛ والفريق المتقاعد محمد مدين؛ واللواء المتقاعد بشير طرطاق.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، قضت المحكمة العسكرية في مدينة البليدة، جنوبي العاصمة، حكماً بالسجن النافذ، 20 عاماً غيابياً، ضدّ وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار.
وصدر الحكم ذاته، غيابياً أيضاً، ضدّ نجل نزار، إضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.
ومنذ الإثنين، مثل 3 متهمين في القضية أمام المحكمة العسكرية بتهمتَي التآمر على سلطة الدولة والمؤامرة ضد قائد تشكيلة عسكرية، فيما رفض اللواء المتقاعد طرطاق؛ الحضور لجلسة المحكمة.
في غضون ذلك، غادر شقيق الرئيس السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة؛ المحكمة نحو السجن، بعد نصف ساعة من بداية جلسة المحاكمة.
ومنذ استقالة بوتفليقة؛ مطلع أبريل تحت ضغط حركة الاحتجاج غير المسبوقة التي تهزّ الجزائر منذ قرابة 7 أشهر، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وتقرّر وضع عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين في الحبس الاحتياطي.
، الجزائر .. حكم بسجن شقيق "بوتفليقة" 15 عاماً بتهمة التآمر ،
المصدر : الخليج 365
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