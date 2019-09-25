، " بومبيو": إيران ما زالت تشكل التهديد الأكبر للسلام والأمن بالعالم ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، أن إيران ما زالت تشكل تهديد للسلام والأمن، و"هذا الأمر لم يتغير"، وهو يستوجب عملا مشتركا.
وقال بومبيو، في تغريدة على موقع "تويتر"، "يجب أن نعمل معا، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لتحقيق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط وحرمان إيران من الموارد اللازمة للانخراط في السلوك الخبيث في جميع أنحاء العالم".
وكان بامبيو قال الأحد الماضي، إن بلاده تسعى إلى "تجنب الحرب" مع إيران، مشيرا إلى أن القوات الأميركية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج، الجمعة، هي "للردع والدفاع".
وبحسب سكاي نيوز عربية تصاعد التوتر بين والولايات المتحدة وإيران بعد هجوم الأسبوع الماضي على منشأتي نفط سعوديتين، حملت الولايات المتحدة والسعودية، إيران المسؤولية عنه.
وفرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على إيران، شملت البنك المركزي، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إرسال مزيد من القوات لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي أرامكو.
ونفت إيران تورطها في هذا الهجوم، في حين أعلنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مسؤوليتها عنه.
" بومبيو": إيران ما زالت تشكل التهديد الأكبر للسلام والأمن بالعالمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-25
أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، أن إيران ما زالت تشكل تهديد للسلام والأمن، و"هذا الأمر لم يتغير"، وهو يستوجب عملا مشتركا.
وقال بومبيو، في تغريدة على موقع "تويتر"، "يجب أن نعمل معا، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لتحقيق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط وحرمان إيران من الموارد اللازمة للانخراط في السلوك الخبيث في جميع أنحاء العالم".
وكان بامبيو قال الأحد الماضي، إن بلاده تسعى إلى "تجنب الحرب" مع إيران، مشيرا إلى أن القوات الأميركية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج، الجمعة، هي "للردع والدفاع".
وبحسب سكاي نيوز عربية تصاعد التوتر بين والولايات المتحدة وإيران بعد هجوم الأسبوع الماضي على منشأتي نفط سعوديتين، حملت الولايات المتحدة والسعودية، إيران المسؤولية عنه.
وفرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على إيران، شملت البنك المركزي، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إرسال مزيد من القوات لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي أرامكو.
ونفت إيران تورطها في هذا الهجوم، في حين أعلنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مسؤوليتها عنه.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
08:50 AM
قال: يجب أن نعمل معا لوقف سلوكها الخبيث وقواتنا بالخليج "للردع"
أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، أن إيران ما زالت تشكل تهديد للسلام والأمن، و"هذا الأمر لم يتغير"، وهو يستوجب عملا مشتركا.
وقال بومبيو، في تغريدة على موقع "تويتر"، "يجب أن نعمل معا، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لتحقيق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط وحرمان إيران من الموارد اللازمة للانخراط في السلوك الخبيث في جميع أنحاء العالم".
وكان بامبيو قال الأحد الماضي، إن بلاده تسعى إلى "تجنب الحرب" مع إيران، مشيرا إلى أن القوات الأميركية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج، الجمعة، هي "للردع والدفاع".
وبحسب سكاي نيوز عربية تصاعد التوتر بين والولايات المتحدة وإيران بعد هجوم الأسبوع الماضي على منشأتي نفط سعوديتين، حملت الولايات المتحدة والسعودية، إيران المسؤولية عنه.
وفرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على إيران، شملت البنك المركزي، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إرسال مزيد من القوات لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي أرامكو.
ونفت إيران تورطها في هذا الهجوم، في حين أعلنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مسؤوليتها عنه.
، " بومبيو": إيران ما زالت تشكل التهديد الأكبر للسلام والأمن بالعالم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر " بومبيو": إيران ما زالت تشكل التهديد الأكبر للسلام والأمن بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.