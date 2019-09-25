، رعب حفل موسيقي.. شاهد الصراخ والتدافع بعد مزاعم إطلاق رصاص ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصبح هاجسًا مرعبًا للأمريكيين

انطلق الصراخ المرعب في أحد قاعات الموسيقى بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمسك المئات من جمهور الحاضرين ببعضهم وهم يجرون بسرعة رهيبة ويتساقط بعضهم فوق الأرض ويدهسه آخرون، كان الجميع يتدافعون يبحثون عن بوابات الخروج؛ بينما أصوات تردد عبارة واحدة "إطلاق رصاص".

ويكشف شريط فيديو بثته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كيف أصبح إطلاق النار عشوائيًّا، هاجسًا مرعبًا للأمريكيين في كل مكان؛ خاصة مع توالي هذا النوع من الحوادث؛ وهو ما حدث مساء الأحد الماضي، في قاعة فيلمور الموسيقية بمدينة سان فرانسيسكو، في ولاية كاليفورنيا.

كان آلاف المتفرجين في انتظار بدء الحفل الموسيقي لمغني الراب ليل دورك، وفجأة صرخ البعض بالعبارة الأشد رعبًا "إطلاق رصاص"، وبعدها انطلق الجميع يهرولون لا يلوون على شيء، يمسك البعض بأيدي آخرين، ويسقط البعض على الأرض ويسقط فوقهم آخرون، في مشهد ربما أكثر رعبًا من إطلاق الرصاص.

وتقول الصحيفة: لم يظهر صوت إطلاق الرصاص في شريط الفيديو؛ لكن الشخص الذي الْتقط الفيديو كان يقول إنه سمع صوت إطلاق النار داخل قاعة الموسيقى.

وتضيف الصحيفة: رغم تلك المزاعم، لم يتم الإبلاغ رسميًّا عن إطلاق نار، ولم تسجل أية إصابات، وعاد الجمهور إلى داخل المسرح.