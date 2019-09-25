، رعب حفل موسيقي.. شاهد الصراخ والتدافع بعد مزاعم إطلاق رصاص ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
انطلق الصراخ المرعب في أحد قاعات الموسيقى بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمسك المئات من جمهور الحاضرين ببعضهم وهم يجرون بسرعة رهيبة ويتساقط بعضهم فوق الأرض ويدهسه آخرون، كان الجميع يتدافعون يبحثون عن بوابات الخروج؛ بينما أصوات تردد عبارة واحدة "إطلاق رصاص".
ويكشف شريط فيديو بثته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كيف أصبح إطلاق النار عشوائيًّا، هاجسًا مرعبًا للأمريكيين في كل مكان؛ خاصة مع توالي هذا النوع من الحوادث؛ وهو ما حدث مساء الأحد الماضي، في قاعة فيلمور الموسيقية بمدينة سان فرانسيسكو، في ولاية كاليفورنيا.
كان آلاف المتفرجين في انتظار بدء الحفل الموسيقي لمغني الراب ليل دورك، وفجأة صرخ البعض بالعبارة الأشد رعبًا "إطلاق رصاص"، وبعدها انطلق الجميع يهرولون لا يلوون على شيء، يمسك البعض بأيدي آخرين، ويسقط البعض على الأرض ويسقط فوقهم آخرون، في مشهد ربما أكثر رعبًا من إطلاق الرصاص.
وتقول الصحيفة: لم يظهر صوت إطلاق الرصاص في شريط الفيديو؛ لكن الشخص الذي الْتقط الفيديو كان يقول إنه سمع صوت إطلاق النار داخل قاعة الموسيقى.
وتضيف الصحيفة: رغم تلك المزاعم، لم يتم الإبلاغ رسميًّا عن إطلاق نار، ولم تسجل أية إصابات، وعاد الجمهور إلى داخل المسرح.
رعب حفل موسيقي.. شاهد الصراخ والتدافع بعد مزاعم إطلاق رصاصأيمن حسن الخليج 365 2019-09-25
انطلق الصراخ المرعب في أحد قاعات الموسيقى بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمسك المئات من جمهور الحاضرين ببعضهم وهم يجرون بسرعة رهيبة ويتساقط بعضهم فوق الأرض ويدهسه آخرون، كان الجميع يتدافعون يبحثون عن بوابات الخروج؛ بينما أصوات تردد عبارة واحدة "إطلاق رصاص".
ويكشف شريط فيديو بثته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كيف أصبح إطلاق النار عشوائيًّا، هاجسًا مرعبًا للأمريكيين في كل مكان؛ خاصة مع توالي هذا النوع من الحوادث؛ وهو ما حدث مساء الأحد الماضي، في قاعة فيلمور الموسيقية بمدينة سان فرانسيسكو، في ولاية كاليفورنيا.
كان آلاف المتفرجين في انتظار بدء الحفل الموسيقي لمغني الراب ليل دورك، وفجأة صرخ البعض بالعبارة الأشد رعبًا "إطلاق رصاص"، وبعدها انطلق الجميع يهرولون لا يلوون على شيء، يمسك البعض بأيدي آخرين، ويسقط البعض على الأرض ويسقط فوقهم آخرون، في مشهد ربما أكثر رعبًا من إطلاق الرصاص.
وتقول الصحيفة: لم يظهر صوت إطلاق الرصاص في شريط الفيديو؛ لكن الشخص الذي الْتقط الفيديو كان يقول إنه سمع صوت إطلاق النار داخل قاعة الموسيقى.
وتضيف الصحيفة: رغم تلك المزاعم، لم يتم الإبلاغ رسميًّا عن إطلاق نار، ولم تسجل أية إصابات، وعاد الجمهور إلى داخل المسرح.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
10:42 AM
أصبح هاجسًا مرعبًا للأمريكيين
انطلق الصراخ المرعب في أحد قاعات الموسيقى بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمسك المئات من جمهور الحاضرين ببعضهم وهم يجرون بسرعة رهيبة ويتساقط بعضهم فوق الأرض ويدهسه آخرون، كان الجميع يتدافعون يبحثون عن بوابات الخروج؛ بينما أصوات تردد عبارة واحدة "إطلاق رصاص".
ويكشف شريط فيديو بثته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كيف أصبح إطلاق النار عشوائيًّا، هاجسًا مرعبًا للأمريكيين في كل مكان؛ خاصة مع توالي هذا النوع من الحوادث؛ وهو ما حدث مساء الأحد الماضي، في قاعة فيلمور الموسيقية بمدينة سان فرانسيسكو، في ولاية كاليفورنيا.
كان آلاف المتفرجين في انتظار بدء الحفل الموسيقي لمغني الراب ليل دورك، وفجأة صرخ البعض بالعبارة الأشد رعبًا "إطلاق رصاص"، وبعدها انطلق الجميع يهرولون لا يلوون على شيء، يمسك البعض بأيدي آخرين، ويسقط البعض على الأرض ويسقط فوقهم آخرون، في مشهد ربما أكثر رعبًا من إطلاق الرصاص.
وتقول الصحيفة: لم يظهر صوت إطلاق الرصاص في شريط الفيديو؛ لكن الشخص الذي الْتقط الفيديو كان يقول إنه سمع صوت إطلاق النار داخل قاعة الموسيقى.
وتضيف الصحيفة: رغم تلك المزاعم، لم يتم الإبلاغ رسميًّا عن إطلاق نار، ولم تسجل أية إصابات، وعاد الجمهور إلى داخل المسرح.
، رعب حفل موسيقي.. شاهد الصراخ والتدافع بعد مزاعم إطلاق رصاص ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر رعب حفل موسيقي.. شاهد الصراخ والتدافع بعد مزاعم إطلاق رصاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.