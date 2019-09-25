إنخفاض في سعر الذهب عن أسعار الأمس الثلاثاء في محلات المشغولات بالمملكة العربية السعودية

الذهب من أهم المعادن النفيسة التي تحرص الدول، والمؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم، والمستثمرين والمواطن العادي، على اقتنائها و فالذهب معدن أمن للاستثمار على المدى البعيد، وسنقدم لكم سعر الذهب في المملكة فالذهب منذ قدم التاريخ وهو يستخدم للحلى والتزين للنساء، وفي منطقتنا العربية تتفاخر به النساء ويقدم كهدية ثمينة في المناسبات السعيدة.

شهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تذبذب كبير في أسعاره، وارتفع بصورة كبيرة نتيجة عدة عوامل سنقدمها في داخل المقال، وسوف نقدم لكم الأسباب التي تتحكم في سعر الذهب العالمي.

تراجعت أسعار الذهب بصورة بسيطة عن أسعار الأمس الثلاثاء، في الأسواق السعودية ونعرض لكم من خلال الجدول التالي أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25/9/2019.

أسعار الذهب في السوق السعودي اليوم الأربعاء 25/9/2019



الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار ذهب عيار 24 184 49 ذهب عيار22 169 45 ذهب عيار21 161 43 ذهب عيار18 138 37 ذهب عيار 14 108 29 ذهب عيار 12 92 25 سعر الجنيه الذهب 1292 344 سعر أوقية الذهب 5739 1530 سعر كيلو الذهب 184523 49190

التوقعات لأسعار الذهب العالمية في الفترة القادمة

تشير التوقعات إلى أن الذهب سيرتفع في الفترة القادمة، إذا أستمر التصعيد والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على هذا المستوى، مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الأمر الذي سيجعل الطلب على الذهب يزداد، وبالتالي يرتفع سعره، ويعتبر المعدن النفيس في هذه الأوضاع هو الملاز الأمن للاستثمار، وأستبعد الخبراء الاقتصاديون اتجاه كبار المستثمرين إلى البيع في الفترة القادمة، ويعتبر أسعار الذهب الحالية هي الأعلى منذ عام 2011.

أسباب ارتفاع الذهب في الأسواق العالمية حالياً