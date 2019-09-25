حليمة بولند تحتفل باليوم الوطني السعودي وتلفت الأنظار

احتفلت الكويتية حليمة بولند على طريقتها الخاصة بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 89، من خلال تصوير مقطع فيديو تظهر فيه بالفستان الأخضر، وقد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتداول رواد منصات التواصل، مقطع الفيديو لحليمة بولند وظهرت فيه وهي ترقص وتغني أغنية (أنا كويتي واحب السعودية)، ولفتت الانتباه برقصها وحركاتها الجريئة وهي ترتدي فستان باللون الاخضر ضيق يفصل جسدها، معلقةً على الفيديو " اللوك النهائي".

و يذكر أن حليمة بولند، تعرضت للكثير من الانتقادات وحملات هجوم، بسبب حركاتها المتصنعة سواء في برامجها أو أزيائها الصارخة، وتلقت مؤخراً هجوم من قبل المتابعين بسبب تلفظها واستهزائها بالشعب السعودي والأردني، وفقاً لموقع مجلة لها.

حليمة اعلامية كويتية، بدأت مشوارها الإعلامي بعام 2001، ظهرت كممثلة في عام 1995 خلال برنامج الأطفال «إ فتح يا وطني أبوابك» مع الفنان طارق العلي والفنانة أنوار أحمد على تلفزيون الكويت، وقدمت العديد من الأعمال على مختلف القنوات.