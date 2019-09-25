صور: إحباط تهريب نحو 11.5 مليون سيجارة وأكثر من 26 ألف زجاجة خمر بمنفذ البطحاء

تمكّن رجال الجمارك السعودية في منفذ البطحاء، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الممنوعات إلى داخل المملكة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة داخل شاحنتين.

وأوضحت جمارك منفذ البطحاء بأن الشاحنتين كانتا تحويان أكثر من 26 ألف زجاجة خمر، إضافةً إلى كمية كبيرة من السجائر بلغت 11 مليون و400 ألف سيجارة.