الأمن العام: تأكدوا من التراخيص قبل الإقدام على أي نشاط تجاري في “الفوركس”

نصح الأمن العام السعودي أمس بالتأكد من حصول الجهات على التراخيص اللازمة قبل التعامل معها في أي نشاط تجاري بالفوركس.

وقال الأمن العام عبر تغريدة: قبل الإقدام على أي نشاط تجاري في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) تأكد من حصول الجهة التي تنوي التعامل معها على التراخيص اللازمة من الجهات الإشرافية بالسعودية.