رحالة سعودي يطوف بلدان العالم بدراجته احتفالاً باليوم الوطني ويختتم رحلته في باريس

قام الرحالة السعودي محمد العنزي بإطلاق مبادرة أسماها “فرحة وطن”، تجول خلالها على دراجته النارية حول أكثر من 30 دولة أوروبية وآسيوية، احتفالاً باليوم الوطني الـ 89، رافعاً علم المملكة خلال رحلته تلك التي استغرقت شهراً ونصف.

وأوضح العنزي أن مبادرته جهد شخصي نابع من حبه لوطنه، قرر القيام بها بدءاً من عيد الأضحى، بهدف إيصال رسالة لشعوب البلدان التي مر عليها عن جهود المملكة ومكانتها في نفوس أبنائها، واختتم رحلته في حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة السعودية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف أنه استقبل في البلدان التي مر عليها بحفاوة وكرم من قبل شعوبها عند رؤيتهم للعلم السعودي، وأشادوا بالتقدم الملحوظ الذي تشهده المملكة في جميع الأصعدة، مشيراً إلى أنه سيعود إلى المملكة من خلال نفس الدول التي مر بها أثناء رحلته.