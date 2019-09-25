المملكة: 10 ملايين دولار مساعدات إلى الروهينغا

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تقديم مساعدات إلى الروهينغا بقيمة 10 ملايين دولار. جاء ذلك، على لسان وزير خارجيتها الدكتور إبراهيم العساف على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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