الجبير يلتقي بمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، المبعوثَ الخاص للأمين العام إلى سوريا جير بيدرسن في مقرّ وفد المملكة بالأمم المتحدة.

كما استقبل الجبير، رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري.

ومن جانب آخر، التقى الجبير، برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماور، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.