استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، المبعوثَ الخاص للأمين العام إلى سوريا جير بيدرسن في مقرّ وفد المملكة بالأمم المتحدة.
كما استقبل الجبير، رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري.
ومن جانب آخر، التقى الجبير، برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماور، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يلتقي بمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.