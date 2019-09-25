رئيس وزراء اليابان: الهجوم على أرامكو جريمة خسيسة للغاية

وصف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأربعاء، الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو، في 14 سبتمبر الجاري، بأنها جريمة خسيسة للغاية، معتبرًا أنها تحتجز النظام الاقتصادي العالمي رهينة.

وخلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر آبي عن قلقه بشأن الموقف في الشرق الأوسط، وحثّ إيران على اتخاذ إجراءات «حكيمة»، قائلًا: دوري الذي لا يتغير هو دعوة إيران إلى اتخاذ إجراءات ترتكز على الحكمة.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أعلن الثلاثاء، أنَّ المملكة ستدرس جميع الخيارات للردّ على إيران بعد انتهاء التحقيق في هجوم أرامكو.

وقال الجبير خلال جلسة حوارية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك: وفق التحقيقات الأولية حول مصدر إطلاق الصواريخ على معملي أرامكو، تأكدنا أن المصدر إيران.

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وأوضح أنه يتم العمل على موقف دبلوماسي للردّ على إيران، مؤكدًا ضرورة إنهاء السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة.

ومن جانبه، كرّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الثلاثاء من على منبر الأمم المتحدة، اتهام إيران بتنفيذ الهجوم على منشأتي أرامكو.

وقال ترامب: فرضنا عقوبات مالية على إيران مؤخرًا لأنها هاجمت منشآت نفطية في السعودية.. فرضنا عقوبات كبيرة على المصرف المركزي الإيراني بعد هجوم أرامكو الأخير.. وسنواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها في المنطقة.