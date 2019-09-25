شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، على أن قطر بلد جار، لكن على الدوحة تغير سياساتها التي بدأتها منذ عام 1996؛، وأكد الجبير، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن قطر تواصل دعمها للإرهابيين والمتطرفين وتخطى الأمر التدخل في الشؤون الداخلية.
وأضاف: قطر قدمت ملايين الدولارات لميليشيات حزب الله اللبناني والحشد الشعبي في العراق, وتم توقيع اتفاق الرياض عام 2014 من أجل وقف التصرفات القطرية، ووقعت عليه السلطة القطرية لكنها لم تلتزم به، مُتابًعا: لم يطبقوه على مدار 5 سنوات، حتى قلنا في نهاية المطاف كفى.
وأوضح الجبير، أن السماح لرجال دين بالخروج على شاشات التليفزيون وتبرير تفجيرات انتحارية أمر غير مقبول، في إشارة إلى تصريحات عدة سابقة كان أطلقها الرئيس السابق لـ«اتحاد علماء المسلمين» المدعوم من قطر، يوسف القرضاوي، وغيره من رجال الدين من على منابر إعلامية قطرية.
يذكر أن السعودية ومصر والإمارات والبحرين كانت أعلنت في 5 يوليو 2017 مقاطعة قطر لدعمها الإرهاب، وقدمت قائمة مطالب اشترطت على الدوحة تلبيتها، وعلى رأسها وقف دعم وتمويل الإرهابيين والتدخل في شؤون الدول.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: صبرنا كثيرًا على قطر رغم نقضها «اتفاق الرياض» ودعمها للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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