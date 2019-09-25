بالصور.. أمانة الشمالية تستقبل المسافرين بالهدايا وتطلق حملة تبرع بالدم للجنود البواسل

استقبلت أمانة منطقة الحدود الشمالية، بمشاعر تملؤها الفرحة والسرور والوطنية، جموع المسافرين بمطار عرعر، بمناسبة ذكرى ‫اليوم الوطني السعودي 89؛ حيث قدَّمت لهم الهدايا الوطنية والتقطت الصور التذكارية معهم بهذه المناسبة التي وحَّدت بلادنا تحت راية التوحيد على يد الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وعبّر عدد من المسافرين عن مشاعر الفرح والسرور بهذه الذكرى الغالية، مقدمين شكرهم لأمانة منطقة الحدود الشمالية على هذه المبادرة الطيبة وإتاحتها الفرصة للمسافرين ومشاركتهم الأفراح.

من جانب آخر وضمن المبادرات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، أطلقت الأمانة حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل، تحت عنوان «دمي فداء وطني» بالتعاون مع الشؤون الصحية.

وتأتي المبادرة بدافع إنساني وواجب وطني يستشعره من قدّموا دماءهم ثمنًا لتضحيات المرابطين على ثغور المملكة في حدها الجنوبي، وجنودنا البواسل كافة.