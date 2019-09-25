اليوم الوطني / سفارة المملكة في جورجيا تحتفي باليوم الوطني الـ 89



تبليسي 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

احتفت سفارة المملكة العربية

وأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري حفل استقبال بهذه المناسبة في فندق البلتمور في العاصمة تبليسي حضره معالي نائب وزير الخارجية الجورجية, وعدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين في جورجيا والإعلاميين والمواطنين السعوديين .

ويعد هذا الحفل أول إحتفالية باليوم الوطني السعودي تقام في جورجيا .

// انتهى //

10:41ت م

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تبليسي 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساحتفت سفارة المملكة العربية السعودية في جورجيا أمس , باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية تحت شعار " همة حتى القمة " .وأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري حفل استقبال بهذه المناسبة في فندق البلتمور في العاصمة تبليسي حضره معالي نائب وزير الخارجية الجورجية, وعدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين في جورجيا والإعلاميين والمواطنين السعوديين .ويعد هذا الحفل أول إحتفالية باليوم الوطني السعودي تقام في جورجيا .// انتهى //10:41ت م0030

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