اليوم الوطني / شؤون المسجد الحرام تدشن مبادرة "فرحة وطن"



مكة المكرمة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

دشن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري أمس، مبادرة فرحة وطن "همة حتى القمة"، وذلك بمقر خدمات المستفيدين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتضمنت المبادرة استقبال زوار بيت الله الحرام وتقديم الهدايا العينية لهم، إضافة للضيافة التي تحوي العديد من الأكلات الشعبية

// انتهى //

10:24ت م

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مكة المكرمة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسدشن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري أمس، مبادرة فرحة وطن "همة حتى القمة"، وذلك بمقر خدمات المستفيدين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.وتضمنت المبادرة استقبال زوار بيت الله الحرام وتقديم الهدايا العينية لهم، إضافة للضيافة التي تحوي العديد من الأكلات الشعبية السعودية // انتهى //10:24ت م0023

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