اليوم الوطني / "جمعية رؤوم" برفحاء تحتفي باليوم الوطني الـ 89 للمملكة



رفحاء 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

احتفت "جمعية رؤوم" لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أول أمس باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، تحت شعار "همة حتى القمة"، وذلك في مقر الجمعية.

وتوشح أيتام الجمعية باللون الأخضر ورفع راية التوحيد وتوزيع الهدايا والحلوى عليهم بهذه المناسبة.

يذكر أن الجمعية شاركت في احتفالات المحافظة من خلال معرض تعريفي عن مشاريعها وأنشطتها المتنوعة، إضافة للتعرف بالخدمات التي تقدمها.

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10:16ت م

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