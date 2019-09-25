شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقدم 10 ملايين دولار مساعدات للروهينجا والان مع التفاصيل

أعلن الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، عن تقديم المملكة العربية السعودية مساعدات لأقلية الروهينجا المضطهدة في ميانمار بقيمة 10 ملايين دولار.

جاء ذلك خلال مشاركة العساف في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

ويعيش أكثر من 720 ألفا من الروهينجا في مخيمات ببنجلاديش بعد طردهم من ولاية راخين في شمال بورما، إثر حملة عسكرية عام 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها "تطهير عرقي".

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واتهم تقرير للأمم المتحدة، صدر في الآونة الأخيرة، جيش ميانمار بارتكاب جرائم اغتصاب وقتل جماعي بهدف "الإبادة الجماعية"، وطالب بمحاكمة القائد العام و5 من القادة العسكريين بموجب القانون الدولي.

وفي وقت سابق، وافقت ميانمار "بورما" سابقا على عودة بعض اللاجئين من الروهينجا الذين فروا إلى بنجلاديش بموجب اتفاق أبرمته مع جارتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لكن الأمم المتحدة تصر على أن سلامة الروهينجا تعد شرطا أساسيا لعودتهم.