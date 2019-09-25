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2019-09-25 رياح وسحب رعدية على المدينة المنورة حتى التاسعة متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا بخصوص طقس المدينة المنورة.

وقالت الأرصاد إن مناطق العلا والعيص وبدر وينبع تتعرض لرياح نشطة وسحب رعدية ما يسبب تدنياً في مدى الرؤية وذلك من الساعة الثالثة عصرًا وحتى التاسعة مساء اليوم الأربعاء.







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